La tarde del viernes 12 de septiembre, a las 5:28 de la tarde, agentes de la Policía Judicial ejecutaron la detención de Jesús Enrique Muñante Matta, exalcalde del distrito de Subtanjalla y actual candidato en las próximas elecciones municipales.

Carceleta judicial

Tras la intervención, Muñante Matta fue conducido a la carceleta del Poder Judicial ubicada en la calle Ayacucho, en el cercado de Ica. De acuerdo con la disposición judicial, permanecerá recluido durante el fin de semana hasta que el juzgado correspondiente reanude las diligencias programadas para el lunes 15 de septiembre. Se estima que en esa audiencia se evaluará su situación legal y se determinarán las medidas que seguirán en el proceso.

Según la requisitoria oficial, la detención responde a un proceso judicial aún en curso, cuya naturaleza no ha sido detallada públicamente por las autoridades. Sin embargo, se trata de un caso que mantiene vigencia en el sistema judicial y que compromete directamente la candidatura de Muñante, quien buscaba regresar al sillón municipal de Subtanjalla.

Finalmente, se espera que el lunes la audiencia judicial defina los próximos pasos en este caso. Mientras tanto, la campaña electoral en Subtanjalla queda marcada por la incertidumbre y el impacto político que genera la detención de uno de los postulantes más conocidos del distrito.

