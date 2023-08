Seria. El consejero Ángel Macazana Ordoñez adelantó que irá hasta el final con la denuncia interpuesta contra el fiscal provincial anticorrupción, Alexander Pérez López, que lo investiga por ser parte de la presunta organización criminal “Los temibles del sur”.

“Primero yo lo he denunciado al fiscal ante la Junta Nacional de Justicia y me han aceptado aperturar la investigación. Segundo he presentado un habeas corpus, una tutela de derecho que ya me han aceptado y le emplazan al fiscal a 10 días a rectificarse o ver cómo soluciona el problema por qué me denuncian”, señaló.

A renglón seguido añadió: “Yo soy un consejero en Chincha muy respetado, vengo de la ciudad de Chincha, tengo familia, tengo un honor, tengo un trabajo y a mí no me van a venir a calumniar de esa forma”.

“Por más juez que sea, por más fiscal que sea no puede abusar de las personas, no puede dejarse llevar por chismes porque así no trabaja un profesional, o que me demuestre y lo emplazo al señor fiscal provincial que me demuestre una prueba que tiene en mi contra”, remarcó.

“Estoy denunciando al fiscal ante la JNJ en Lima y ahora a él, también le toca defenderse. Y que demuestre con pruebas como lo hace un profesional”, señaló Macazana en diálogo con la prensa local.

En ese sentido, el consejero dijo no conocer la casa de “ningún consejero, no conozco la casa del gobernador, yo solamente vengo aquí a cumplir mi función. Jamás he venido con un alcalde, jamás he venido a tocar la puerta de un funcionario, cumplo mi función de fiscalización”.

“Soy chinchano y los chinchanos estamos acostumbrados a hacer valer nuestros derechos, disculpe si los demás consejeros no se ponen los pantalones. Yo si no voy a dejar, no voy a permitir que ningún fiscal por más fiscal provincial anticorrupción venga a manchar mi nombre y mi honor”, reiteró.

El consejero dijo que está solicitando audiencia con la Fiscal de la Nación para que aparte al fiscal de dicha Fiscalía “porque no sabemos cuál es su intención de ese fiscal de denunciar a más de 60, 80 personas”.

“Él que se ha creído a denunciar a cualquier persona, tengo un trabajo que responder. En mi trabajo me están mirando como si fuera un delincuente, en mi barrio. Yo represento a una ciudad. Al señor yo lo he denunciado hace dos meses, calladito porque él no me va venir a faltar el respeto tampoco”, advirtió.

Macazana fue claro en señalar que el fiscal estaba cometiendo una arbitrariedad. “El señor fiscal anticorrupción Alexander Pérez, por unos supuestos oídos , escuchas ha denunciado a todos los consejeros, me involucra a mí”.

“Si él pensaba que por ser fiscal, denuncio acá denuncio a todo el mundo se equivocó con Ángel Macazana, ahora nos vamos a ver, por que yo sí estoy limpio señor fiscal. Usted no va venir aquí a abusar de su poder”, finalizó.

