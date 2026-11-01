El libro “Añoranzas chinchanas” del escritor sunampino José Luis Almeyda Tasayco salió a la luz y con ello, el testimonio de dos personas que podrían ser utilizados en el proceso para la beatificación de Melchora Saravia “La Melchorita”. El autor cita el caso de Pedro Sam y el de una mujer que por posible intercesión de la sierva de Dios lograron superar las adversidades que los médicos no lograron.

Publicación de obra

Almeyda, narra la historia de Pedro, un niño nacido hace más de tres décadas, quien desde temprana edad presentó un tumor. Los médicos del Neoplásica evaluaron al paciente chinchano y no tenían mayor opción que proceder con la cirugía. Carmen Rosa, su madre, elevó oraciones, y recostó a su hijo en el camastro de “La Melchorita”. En la próxima consulta, los galenos confirmaron que el paciente estaba sano.

El otro testimonio es el de una mujer que no podía concebir. Ella escuchó de las acciones de Melchora Saravia, comenzó a orar, logrando finalmente cumplir con su sueño. Ambos relatos forman parte del libro “Añoranzas Chinchanas”, que está ganando notoriedad en el campo religioso aún más en el proceso que busca la beatificación de la sierva de Dios.

“Es interesante que las investigaciones no solo sirvan para adjuntar el aspecto costumbrista, sino que sirvan para un caso importante, que sea tomado como documento para recabar información para continuar con el proceso de beatificación de Melchorita”, dijo el autor.

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