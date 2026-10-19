En homenaje a los 158 aniversario de creación política de la provincia de Chincha, el escritor sunampino, José Luis Almeyda Tasayco, realizó el lanzamiento de su nuevo libro, titulado: “Añoranzas Chinchanas”.

Literatura chinchana

Su contenido abarca el aspecto costumbrista, para lo cual recurrió a fuentes orales, una de ellas, Juan Bautista, conocido como “Nel Carpeta”, el de la popular frase “¡Qué leche! dijo Carpeta”, y la de su familia dedicada a la panadería y transporte.

El autor incorpora fotografías inéditas en su obra, que acaba de salir a la luz en el mes que su provincia esta de aniversario. “Lee y difunde literatura chinchana. Contribuye al fortalecimiento de la identidad local”, refiere José Luis, autor además de: “Cuando canta el pichiu”, “el retorno del michi”, “Chincha. Aquellos Tiempos”, “este cholito huele a carapulcra”, “vocabulario y leyendas de mi pueblo”, algunos incluidos en el plan lector, que pueden conseguirse al 984658368.

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