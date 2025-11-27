dependiente de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, llevó a cabo un taller dirigido a los estudiantes del Instituto Federico Villarreal, con el objetivo de dar a conocer los servicios gratuitos que ofrece la institución para apoyar la inserción laboral

Acceso laboral

Durante la actividad, los participantes recibieron información sobre herramientas clave para la búsqueda de empleo, entre ellas la Bolsa de Empleo y la asesoría personalizada en la búsqueda de trabajo. Los estudiantes pudieron resolver dudas y conocer opciones para acceder a oportunidades laborales en la región.

La jornada fue valorada como un espacio importante para fortalecer las capacidades de los jóvenes y contribuir a su crecimiento personal y profesional, reafirmando la necesidad de este tipo de iniciativas en la provincia de Chincha.

