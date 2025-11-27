La Oficina Zonal de Trabajo de Chincha, dependiente de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, llevó a cabo un taller dirigido a los estudiantes del Instituto Federico Villarreal, con el objetivo de dar a conocer los servicios gratuitos que ofrece la institución para apoyar la inserción laboral y el desarrollo profesional de los jóvenes.

Acceso laboral

Durante la actividad, los participantes recibieron información sobre herramientas clave para la búsqueda de empleo, entre ellas la Bolsa de Empleo y la asesoría personalizada en la búsqueda de trabajo. Los estudiantes pudieron resolver dudas y conocer opciones para acceder a oportunidades laborales en la región.

La jornada fue valorada como un espacio importante para fortalecer las capacidades de los jóvenes y contribuir a su crecimiento personal y profesional, reafirmando la necesidad de este tipo de iniciativas en la provincia de Chincha.

