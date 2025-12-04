El Consejo Regional de Ica aprobó recientemente un presupuesto superior a los 13 millones de soles para la ejecución del proyecto de pistas y veredas en diversos centros poblados del distrito de El Carmen, en la provincia de Chincha.

La aprobación contó con la participación de la alcaldesa del distrito, Prof. Liz Hurtado Huerta, y de la consejera regional, Lic. Aracelly Valentín, quienes destacaron la importancia de esta inversión para mejorar la infraestructura vial y la calidad de vida de los habitantes.

Proyecto público

La gestión de este proyecto surge tras la solicitud de dirigentes y moradores de los centros poblados de Lourdes, Canoa, Los Ángeles y otras zonas aledañas, quienes se trasladaron hasta el Gobierno Regional de Ica para gestionar el inicio de esta obra, largamente esperada por la comunidad.

“Son más de diez centros poblados los beneficiados. Queremos agradecer al gobernador regional, Dr. Jorge Hurtado, quien ha cumplido su promesa. Los expedientes técnicos pasaban de gestión en gestión regional, y solo esta administración ha logrado concretarlo, por eso estamos muy agradecidos”.

Por su parte, la consejera regional Aracelly Valentín destacó que la inversión no solo beneficiará a El Carmen, sino que se complementa con otros proyectos de infraestructura en la provincia de Chincha:

“Además, en la zona alta de Chincha Alta y Pueblo Nuevo hay una inversión de más de 90 millones de soles para agua y desagüe, y 13 millones para pistas y veredas en Chincha Baja. Esto demuestra el compromiso de la gestión regional con el desarrollo integral de la provincia”, dijo.

