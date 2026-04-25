En la municipalidad de Tambo de Mora se sostuvo una mesa de trabajo entre representantes del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), el Gobierno Regional de Ica (GORE ICA) y el gobierno local. La sesión permitió a estas instituciones continuar con la articulación de acciones, avances técnicos y administrativos de lo que será el nuevo Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) con el que contará el distrito.

Nuevo desembarcadero

Durante la reunión abordaron temas como la intervención en la vía de acceso al centro poblado Las violetas, ya que, por ese sector podría realizarse la construcción del muelle para los hombres de mar. Con ello se considera además contar con una ruta para llegar a la Panamericana Sur, y para dar solución a esta necesidad surgió la posibilidad de invertir mediante Obras por Impuestos.

Otra de la labor pendiente por resolver para los principales actores involucrados en el (DPA) es la búsqueda de factibilidad de servicios como gas doméstico, además de agua y alcantarillado. La información fue entregada a los representantes de FONDEPES y Gobierno Regional de Ica, a fin de concretar -con el trabajo articulado- la viabilidad del futuro desembarcadero, también necesario para el desarrollo del turismo.

Y es que desde marzo del año pasado fue declarado de interés público y prioridad regional la promoción turística e inclusión en la Ruta Turística Regional el “circuito de las islas Chincha”, con la finalidad de impulsar el desarrollo turístico a nivel económico, social y ambiental en la provincia de Chincha. Con un nuevo DPA podría incrementarse los viajes hacia este mágico lugar, presente en el auge del guano, que conserva su fauna y también buques históricos.

Cabe mencionar que el actual desembarcadero tiene cerca de 40 años. El paso del tiempo ha generado corrosión en los fierros, además de la caída de las maderas de las barandas, dejando sin protección varios tramos. Pese a esas condiciones el muelle sigue siendo utilizado por los pescadores artesanales y también llegan visitantes que pasean por esta estructura para ver a los delfines ser alimentados por los pescadores.

EL DATO: Los actores involucrados en la gestión por el nuevo DPA comunicarán a la Organización Social de Pescadores Artesanales para solicitar la factibilidad de servicios básicos, también se convocará a reunión con la SBN por la afectación de vía.

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