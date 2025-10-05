Los agentes del Departamento de Unidades Especializadas (DUE) de la División Policial de Chincha, en su lucha contra la delincuencia y el comercio de estupefacientes en la provincia, detectaron el desplazamiento sospechoso del trimoto de placa de rodaje 4724-YC. Los efectivos notaron en el interior solo al joven conductor y a la altura de la calle San Carlos ocurre la intervención de la unidad menor.

Sujeto detenido

Ante la presunción que se cometía hecho ilícito, los policías realizaron la inspección tanto a Ramos como al mototaxi. Como resultado del operativo se encontró sustancias alucinógenas. De acuerdo con la información oficial se decomisó un total de 313 ketes, con sustancia pulverulenta, al parecer, pasta básica de cocaína. Estos envoltorios de papel periódico ya estaban preparados para ser vendidos.

Además, se halló 40 gramos de clorhidrato de cocaína que estaba en una bolsita transparente. Otro estupefaciente que trasportaba el mototaxista fue oculto en una bolsa de color negra. Se trata de cannabis sativa (marihuana), con un peso aproximado de 600 gramos. Estos dos tipos de droga, aparentemente, antes de ser comercializadas iban a ser separadas en pequeños envoltorios y bolsitas.

Alias “Steiner” quedó detenido por las sustancias incautadas durante el operativo y fue llevado a la sede del DUE, en donde permanece encerrado para las diligencias con participación del fiscal de turno, ya que estaría involucrado en el delito de tráfico ilícito de drogas. Para la policía, Anthony Ramos sería además integrante de la banda criminal denominada “Los temibles sureños”.

VIDEO RECOMENDADO