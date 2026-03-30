La Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó los resultados preliminares de la verificación del cumplimiento de metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) correspondiente al año 2025. En el caso de la provincia de Chincha se advierte que las municipalidades distritales de Chincha Baja y Alto Larán no superaron ninguno de los compromisos.

Gestiones cuestionadas

La información expone que la gestión de Carlos Magallanes Ramírez en Larán, no cumplió el compromiso 2 “mejorar los niveles de recaudación del impuesto predial”. Tampoco llega a fortalecer el rol en favor de la seguridad ciudadana, y es que en el compromiso 5, numeral 5.3, aplicable al municipio, y relacionada con el “porcentaje de patrullajes ejecutados que cumplen los parámetros establecidos en favor de la población” su resultado fue “no cumple”.

La situación en Chincha Baja no es mejor a la de su vecino. La administración de la alcaldesa Mirtha Hernández Grimaldo tenía por cumplir cuatro compromisos y según el MEF no cumplió ninguno. La calificación en el compromiso 2, numeral 2.2 es la de “no cumple”. Lo mismo sucede con el compromiso 3 “porcentaje de población con clasificación socioeconomía vigente en el Registro de Información Social”.

En su tercer año de gobierno, Hernández tampoco supera el compromiso 4 “mejorar la prestación de servicios de agua potable y saneamiento rural”. De acuerdo con lo publicado por la mencionada Dirección General, el municipio de Chincha Baja “no cumple” con el porcentaje de viviendas con acceso al servicio de agua de calidad y con el número de viviendas con sistemas de disposición sanitaria de excretas y/o alcantarillado que reciben mantenimiento.

La última meta que no logra cumplir este gobierno local es el compromiso 5, numeral 5.3, que trata sobre la seguridad ciudadana. Cabe señalar que el MEF a través de un comunicado, emitido en la víspera, por los resultados preliminares del PI, detalló que “las municipalidades pueden formular observaciones a dichos resultados, siempre que estas se orienten a demostrar el cumplimiento de la meta de acuerdo con lo establecido en las Fichas Técnicas”.

EL DATO: De los 11 gobiernos locales de la provincia de Chincha solo el municipio de El Carmen consiguió superar todas las metas del PI, correspondiente al 2025, que le son aplicables de acuerdo a su clasificación municipal.

VIDEO RECOMENDADO