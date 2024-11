Personas de mal vivir tomaron por asalto un fundo agrícola, que está ubicado por inmediaciones del centro poblado Tejada, en el distrito de El Carmen. Fueron alrededor de ocho sujetos, quienes provistos con arma de fuego ingresaron a la propiedad privada y tras reducir al vigilante se apropiaron de las especies de valor que encontraron en las instalaciones de esta compañía, escapando luego con rumbo desconocido.

Asalto

Los integrantes de esta banda criminal, al parecer por los terrenos de cultivo aledaños se acercaron al fundo, para no ser descubiertos. Agazapados fueron avanzando, refugiándose en la oscuridad de la noche, y al divisar al personal encargado de prestar servicio de seguridad, ejecutaron un plan para detenerlo. El trabajador no se imaginaba que era observado hasta que es amenazado por los malandros.

El custodio no tuvo tiempo para reportar por radio la presencia de los hampones y tampoco alcanzó a utilizar la escopeta retrocarga del trabajo. Golpeado y atado de manos fue conducido a uno de los ambientes del fundo, en donde permaneció mientras que los miembros de la banda recorrían la zona en búsqueda de especies diversas, sin que nadie aparezca para enfrentarlos. El lugar estuvo controlado por varios minutos.

Al consumar su accionar delictivo estos facinerosos emprendieron la fuga, con dirección no conocida, llevándose bienes de la empresa y también el arma de fuego del vigilante. Los demás trabajadores a cargo de la seguridad sospecharon que algo extraño estaba pasando cuando su compañero no daba respuesta a los llamados por radio. Y al realizarse la búsqueda por su área asignada no lo encuentran en su puesto.

El vigilante fue rescatado por sus colegas, pero para ese entonces ya la banda de delincuentes había huido. Esta persona comentó lo sucedido y se presentó la denuncia policial respectiva. No obstante, durante el patrullaje por los alrededores no se encontró a los responsables del atraco con arma de fuego.

