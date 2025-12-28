Al promediar las 3 de la madrugada del último jueves sujetos de identidad aún desconocida intentaron asaltar un bus de la empresa PerúBus a la altura del sector conocido como Bajada La Perla, límite entre Grocio Prado y Sunampe. Los facinerosos a bordo de un automóvil trataron de obligar al conductor que se detengan, pero esta persona consiguió eludir a los pillos realizando maniobra evasiva en plena carretera Panamericana Sur.

Logró escapar

El bus salió desde su estación en Chincha con dirección a la ciudad de Lima. Los pasajeros que recién habían abordado estaban acomodándose para el viaje cuando se percatan de la presencia de los asaltantes. Estos cerraron el paso en el carril de sur a norte, para evitar que el vehículo avance y aguardaban a que se detenga para exigir al chofer que abriera la puerta con el fin de abordar y perpetrar el atraco.

Sin embargo, el conductor no accedió a las amenazas y logró realizar una maniobra para librarse de los asaltantes, quienes comenzaron a lanzar piedras contra la cabina, causando daños materiales. Y tras superar a los asaltantes llevó a los pasajeros hasta el peaje de Jahuay, donde reportó el hecho al personal de la Unidad de Protección de Carreteras Chincha para las diligencias correspondientes.

