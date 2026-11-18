Un fatal accidente de tránsito se registró la mañana del martes 17 de noviembre en la carretera Panamericana Sur, en la provincia de Chincha, donde dos tráileres protagonizaron un violento choque que terminó con uno de los vehículos volcados sobre la vía y dejó como saldo una persona fallecida.

Muerte violenta

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 181 de la autopista, en las inmediaciones del antiguo peaje de Chincha y antes de llegar al peaje de Jahuay. Según la información preliminar, una de las unidades de carga pesada se habría despistado y terminó impactando contra el otro tráiler que circulaba por la carretera, provocando una colisión de gran magnitud.

Entre los vehículos involucrados se encuentra un tráiler de color blanco, marca Scania, con placa de rodaje BZS-826, cuya propiedad figura a nombre del Banco de Crédito del Perú. También estuvo involucrado un semirremolque de placa BDN-996, marca Lima Trailers, de color azul, que, según los registros de Sunarp, pertenece a Transportes Barcinos S.A.C. Esta unidad terminó volcada sobre la carretera, mientras que las toneladas de carga que transportaba quedaron esparcidas sobre el pavimento.

Asimismo, se reportó que quedó siniestrado otro semirremolque de placa BRY-983, de color gris, marca Lima Trailers, cuya propiedad figura a nombre de BBVA Perú. Las unidades quedaron con importantes daños materiales como consecuencia del fuerte impacto.

La emergencia movilizó a los bomberos, quienes llegaron hasta el lugar para atender la situación y realizar el traslado del cuerpo sin vida del conductor, que se encontraba atrapado entre los fierros retorcidos.

Por disposición de la Fiscalía, se ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue, donde se realizarán los procedimientos correspondientes para determinar plenamente su identidad y la necropsia.

El accidente generó restricciones en la circulación vehicular en este tramo de la Panamericana Sur, debido a la posición en la que quedaron las unidades pesadas y a la carga que terminó dispersada sobre la carretera. La magnitud del siniestro obligó a extremar las precauciones a los conductores que transitaban por la zona.

Las circunstancias exactas que provocaron el despiste y posterior colisión serán materia de las investigaciones por parte de la Policía Nacional, a fin de establecer cómo se produjo este fatal accidente en la vía de alta circulación de vehiculos pesados.

“En esta zona los buses y tráiler son imprudentes, a veces intentan adelantar y no hay mucha señalización, la policía debe mantener el control y realizar más operativos a las unidades pesadas”, dijo un conductor.

EL DATO: La reciente muerte violenta eleva a 103 los fallecidos por accidentes de tránsito en la región Ica, según el portal del Reunis (Sinadef), del Ministerio de Salud, en lo que va del año 2026, en la región Ica. Teniendo como principales causas de las tragedias viales, el exceso de velocidad, atropello, imprudencia, conducción en estado de ebriedad y otros.

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