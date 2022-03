Chincha: Buscan fondos para atender demanda de vecinos de El Trébol

La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo planteó a los vecinos del asentamiento humano El Trébol gestionar el recurso que se destinará para la compra del predio que ocupan desde hace más de 20 años. La primera opción es acceder a préstamos bancarios que deberán de ser asumidos -en su totalidad- por los moradores, que están instalados en terreno de propiedad privada.

La alcaldesa Bertha Peña Ormeño, refirió que el titular del área esta dispuesto a realizar la compra y venta con los residentes a fin de evitar un desalojo. Comentó que inicialmente se había fijado el precio de S/5 por metro cuadrado. Es decir que los vecinos tenían la opción de cancelar 500 soles para ser dueños de su inmueble. No obstante, este acuerdo no se concreto y hoy el valor del área es equivalente a 6 dólares por metro cuadrado.

Un grupo de moradores llegó el martes al concejo distrital para solicitar que se usen fondos públicos para comprarles el terreno. Al respecto la autoridad edil señaló que “esto no está dentro de lo normado de comprar un terreno privado para casa habitación. No es porque no se quiera, sino porque no se puede hacer, porque si lo hacemos vamos a cometer un delito. Y por eso se esta buscando otros mecanismos”, precisó.

De momento se gestionó un financiamiento con una caja de ahorros que deberá de ser aprobado por todos los moradores de El Trébol. Peña Ormeño dijo que el proceso debe seguirse en común acuerdo entre los dirigentes y los pobladores. “Ellos vienen viviendo muchos años en este terreno privado y no creo que quieran dejar este problema a sus hijos”, puntualizó.