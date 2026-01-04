En la calle Nicolás de Piérola, cerca de las zonas de abastos de Chincha Alta, fue capturado un sujeto en posesión de envoltorios con estupefacientes. Se trata de Cristian Yoel Miñan (33) (a) “Miñan”, quien estaría involucrado en la presunta comisión del delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas – microcomercialización, al ser hallado con pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína.

Los agentes del Departamento de Unidades Especializadas Chincha, la tarde del último viernes, mientras recorrían el sector detectaron al sospechoso y lo detuvieron. En la diligencia de registro personal se encontró envoltorios de papel, tipo ketes, en cantidad de 50 que contenían sustancia pulverulenta. Además de otras cuatro bolsitas de clorhidrato, que se presume estaban destinadas para ser comercializadas.

Alias “Miñan”, también contaba con dinero en efectivo y quedó en calidad de detenido siendo puesto a disposición de la sede policial para continuar con las investigaciones correspondientes con participación de la fiscalía de turno. De acuerdo con la información oficial el intervenido cuenta con antecedentes desde el año 2016, cuando se le vinculó en un caso de delito contra el patrimonio (robo), y otros.

