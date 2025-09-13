En una operación ejecutada durante la madrugada, agentes de la comisaría del distrito de El Carmen capturaron a Reynaldo Zela Arones (27), alias “Gallina”, quien sería uno de los miembros de la presunta banda criminal conocida como “Los Rápidos del Carmen”.

Modalidad de robo

La intervención se realizó alrededor de las 12:30 de la medianoche, cuando Zela fue sorprendido conduciendo un vehículo con placa AXR-820. En la unidad se hallaron jabas de huevos valorizadas en 10 mil soles, las cuales habrían sido robadas durante un asalto en la provincia de Pisco.

El detenido es investigado por el presunto delito de robo agravado, una modalidad que, según fuentes policiales, habría sido empleada por esta organización para operar en zonas de Chincha y Pisco.

Reynaldo Zela ya tenía antecedentes por robo agravado en el año 2020, lo que refuerza las sospechas sobre su vinculación con esta banda dedicada a asaltos en carretera.

