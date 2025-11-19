La Policía Nacional detuvo alrededor de las 2:00 de la tarde, a Javier Jesús Santiago Solano, de 23 años, señalado por su presunta participación en un intento de asalto a un mototaxista en el distrito de Grocio Prado, en la provincia de Chincha.

Delito en la zona

El hecho se registró en la avenida San Martín, a la altura del colegio Kayros. Según información policial, el joven habría abordado la mototaxi haciéndose pasar por pasajero para luego intentar sorprender con violencia al conductor, una modalidad delictiva conocida como el “falso pasajero”.

La rápida respuesta de los agentes de la zona permitió intervenir y detener al presunto implicado en flagrancia. Tras su captura, Santiago Solano fue trasladado a la dependencia policial, donde el caso quedó a disposición de la Fiscalía para las diligencias e investigaciones correspondientes.

