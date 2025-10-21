Tras dos años de intensa búsqueda, agentes de la Sección de Investigación de la Comisaría de Chincha Alta detuvieron el 19 de octubre a César Augusto Pachas Bautista (32), quien tenía una requisitoria vigente por el delito de homicidio simple, en agravio de Leonardo Saravia Saravia.

Investigado por fatal atropello

La intervención policial se realizó en la intersección de las calles Alfonso Ugarte y Toribio Marcelo, en el distrito de Grocio Prado. El detenido fue trasladado a la dependencia policial para continuar con las diligencias legales.

Este caso se remonta al 31 de marzo, cuando Pachas Bautista fue señalado como responsable de un trágico accidente ocurrido en la plaza de Armas de Grocio Prado. En ese incidente, la víctima fue embestida por la camioneta conducida por Pachas Bautista, falleciendo instantáneamente.

La tragedia en el mes de marzo del 2023, enlutó a la familia de Leonardo Saravia. La madrugada de aquel día este joven murió tras un accidente. Él, estaba trabajando en el área de serenazgo de la Municipalidad Distrital de Grocio Prado cuando es arrastrado por una moderna camioneta. Los deudos exigen que el conductor de este vehículo sea encerrado -en el penal de Chincha- por el plazo de 32 años que requiere la fiscalía.

El sereno permanecía por el perímetro de la plaza de armas del distrito prestando servicio. Estaba por amanecer y faltaba poco para que concluya su turno y regrese al lado de su familia. Pero algo paso, que frustró este encuentro. Una cámara de seguridad captó al municipal en el momento que el vehículo lo arrastra. El conductor no se detiene, gira y avanza en sentido contrario hasta estrellarse contra un poste.

Su madre, cada vez que pasa por la Plaza de Armas de Grocio Prado viene a su mente el recuerdo del trágico accidente. Ella, exige que al chófer de la camioneta lo sentencien con la condena que pide el Ministerio Público. Es decir 32 años de prisión efectiva para el acusado César Augusto Pachas.

