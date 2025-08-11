Por inmediaciones del asentamiento humano Los Ángeles, en el distrito de Pueblo Nuevo, efectivos policiales atraparon a tres sujetos que serían integrantes de una banda dedicada al asalto y robo. Los sospechosos se movilizaban por las calles de la ciudad a bordo de un mototaxi y durante la diligencia de registro personal y vehicular se encontró la réplica de un arma de fuego, además de municiones.

Flagrancia del delito

El equipo policial se encontraba realizando patrullaje por inmediaciones de la calle María Teresa de Calcuta y en esas circunstancias observa el desplazamiento sospechoso de un trimoto que contaba con calcomanía en el parabrisa. Ante la poca visibilidad de sus ocupantes, el vehículo fue intervenido, y se descubrió que no estaba siendo utilizado precisamente para prestar servicio de transporte.

Además del conductor estaban otras dos personas en el asiento posterior. Los tres fueron intervenidos, y al realizarse el registro en la cabina del piloto y el lado de los pasajeros se encontró la réplica de una pistola y también municiones de arma de fuego. Se presume que el objeto era empleado por los agresores para intimidar a sus eventuales víctimas de robo, en el distrito de Pueblo Nuevo.

Se tratan de L. Vilca (21), D. Castilla y A. Vásquez, estos últimos de 25 años, quienes fueron trasladados en calidad de detenidos a la Sección de Delitos y Faltas de la comisaria de la jurisdicción. Los individuos son investigados por la presunta implicancia en el delito contra la seguridad pública en la modalidad de peligro común. La policía y fiscalía quedaron a cargo de las diligencias respectivas.

Según información oficial se tratarían de integrantes de la banda delictiva denominada “Los malditos de León de Vivero”, a quienes además se les decomisó especies como celulares y el mototaxi que empleaban permanece en la delegación para las pericias correspondientes. Se investiga si los sujetos han participado en alguno de los hechos delincuenciales ocurridos en la provincia.

Cabe señalar que, la policía continúa con los operativos para erradicar las calcomanías, y cualquier otro adhesivo que inescrupulosos colocan en el parabrisa, lunas laterales y posterior para evitar la visibilidad de los ocupantes de los mototaxis.

