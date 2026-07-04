En abril de este año la cuenta bancaria de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo fue saqueada por la organización criminal “Los arquitectos del fraude”, desapareciendo cerca de 10 millones de soles. Los agentes de la División de Investigación de Estafas de la Dirincri (Lima) siguió el rastro de los facinerosos, detuvo a 12 de estos y recuperó parte del dinero de propiedad de la entidad pública.

Estafadores detenidos

La investigación policial revela que la banda operó desde la ciudad de Lima. El 13 de abril acudieron al despacho del alcalde William Sánchez Cahuana tres personas aduciendo ser asesores de la congresista Jeny López. Los facinerosos -como parte del plan- en este primer acercamiento citaron al burgomaestre a la oficina congresal con el argumento de asesoría para destrabar proyectos de inversión.

Sánchez viaja el 22 de ese mes, era esperado por “Los arquitectos del fraude”, que habían montado una oficina en una zona exclusiva de Santiago de Surco. El edil llega a colocar su firma electrónica en dos oficios a través de una laptop proporcionada en este lugar y ese mismo día en otra locación (una cochera) rúbrica electrónicamente otro documento. Al día siguiente faltaban miles de soles de la cuenta del municipio.

La policía descubrió que, en Lima, el 23 de abril, los hermanos Noelia y Jackson Mora Rodríguez, ex de Tilsa Lozano, junto al empresario Mesones Mazzini se reúnen para presentar en una agencia bancaria facturas para solicitar cheques de gerencia. La banda el 24 hace el siguiente movimiento, acuden a cinco entidades financieras y efectúan los cobros y transferencias del dinero sustraído a la municipalidad distrital.

En esas circunstancias es detenido Félix Saldarriaga, y con él aparecieron los nombres de los demás involucrados. Los efectivos de la División de Investigación de Estafas dieron el golpe a la banda criminal, allanando en simultáneo 12 inmuebles, con el resultado de 12 detenidos de manera preliminar según lo dispuesto por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina.

La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo fue afectada con 9 millones 984 mil 793 soles que se movieron a través de las empresas FFC MMA SAC, Inversiones Torrico EIRL y Servicios Mugaburu EIRL, las cuales registran transferencia a terceros de fuertes sumas de dinero y hasta retiro en ventanilla. La acción policial permitió recuperar poco más de 8 millones de soles tras este fraude cometido en la gestión de William Sánchez.

EL DATO: La banda habría aprovechado la firma digital de la autoridad para conseguir el acceso a la cuenta bancaria del municipio. Cuando los funcionarios advirtieron el fraude ya había afectación económica de miles de soles.

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