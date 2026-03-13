El Hospital René Toche Groppo de Chincha llevó a cabo una masiva campaña de salud integral con motivo del Día Mundial del Riñón. Durante la actividad, se brindaron más de 250 atenciones especializadas, logrando una respuesta masiva de la población asegurada que acudió para evaluar su estado de salud y fortalecer la cultura de prevención frente a las enfermedades crónicas.

Por la prevención

La jornada ofreció una cartera de servicios completa que incluyó medicina, laboratorio, odontología y farmacia. Además, se pusieron en marcha módulos críticos de control de presión arterial y tamizaje de diabetes, factores de riesgo directamente ligados a la insuficiencia renal. Complementando la atención médica, se dictaron talleres de alimentación saludable, herramientas clave para que los pacientes integren hábitos de vida que protejan sus riñones a largo plazo.

Al respecto, el Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de la Red Asistencial Ica de EsSalud, destacó que, “nuestra prioridad es detectar a tiempo cualquier anomalía para evitar que la enfermedad renal avance a etapas críticas. Con estas atenciones, reafirmamos que en EsSalud Ica estamos saliendo al encuentro del asegurado para garantizar que el bienestar y la salud renal lleguen a todos sin distinción”.

