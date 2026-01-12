La madrugada de ayer en la av. Centenario, distrito de Grocio Prado, en la provincia de Chincha, una mujer de avanzada edad, fue arrollada por un mototaxi.

Siniestro vial

Rosa Tasayco de 79 años barría en el exterior de su vivienda, cuando es impactada por el vehículo menor. Sus familiares salieron a prestar ayuda y condujeron a la anciana a emergencia del hospital René Toche Groppo, donde permanece hospitalizada por los golpes que sufrió en la cabeza y otras partes del cuerpo.

Durante las investigaciones se identificó que fue un mototaxi de color amarilla, la que causó el accidente y que el conductor lejos de detenerse para socorrer a la anciana siguió su recorrido con dirección desconocida.

La policía y familiares de la agraviada están en búsqueda del sujeto que evidentemente circulaba a excesiva velocidad y huyó dejando abandonada a la mujer.

VIDEO RECOMENDADO