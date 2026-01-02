Un grave accidente de tránsito ocurrió ayer por la tarde en la avenida Arenales con Juan del Oyola, en Ica, cuando una mujer de 78 años fue atropellada por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar sin prestar auxilio.

Gravemente herida

La víctima fue identificada como Eugenia Vega García, quien quedó con heridas que le provocaron perdida de sangre, hasta la llegada de la ambulancia del Samu que la trasladó al hospital.

Tras el accidente, familiares y vecinos exigieron que la Policía Nacional identifique al responsable. Se informó que las autoridades revisarán las cámaras de seguridad de la zona para determinar la identidad del conductor y esclarecer los hechos.

La familia de la anciana solicitó apoyo a la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda ayudar a localizar al vehículo involucrado y responsabilizar al conductor por el accidente.

