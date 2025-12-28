Un efectivo de seguridad de la urbanización La Alameda, en el distrito de Parcona, resultó gravemente herido tras ser atropellado por un mototaxi cuyo conductor se dio a la fuga. El hecho ocurrió la mañana del viernes 27 de diciembre, alrededor de las 11:11 a. m., y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Brutal atropello

Según las imágenes, el vigilante se encontraba de pie cuando la unidad vehicular, que circulaba a considerable velocidad, lo embistió sorpresivamente por la espalda sin realizar maniobra alguna para frenar. El impacto provocó que la víctima cayera violentamente al pavimento, quedando tendida con heridas de gravedad.

Tras el atropello, el mototaxista huyó del lugar, ocasionando además daños materiales al romper la tranquera de salida de la urbanización durante su escape.

VIDEO RECOMENDADO