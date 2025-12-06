Un accidente de tránsito se registró cerca a la entrada de Arrabales, por el distrito de Subtanjalla, en la madrugada del jueves 4 de diciembre, cuando un joven motociclista fue arrollado por un camión que abandonó la escena inmediatamente después del impacto.

Siniestro vial

El accidente ocurrió alrededor de las 4 a.m. en la Panamericana Sur, a la altura de la entrada al caserío de Arrabales. Según reportes de testigos, el conductor del camión, un Ford 900 de colores verde, naranja y amarillo, no detuvo su marcha tras embestir al motociclista y se internó en la vía del poblado, dejando a la víctima tendida en la carretera.

El motociclista, identificado como Joel Cachay Macedo, de 29 años, fue auxiliado por el personal de SAMU, que llegó en una ambulancia y fue trasladado al Hospital Regional de Ica, donde recibe atención por una fractura en la pierna.

Vecinos y transeúntes que presenciaron el accidente expresaron su indignación ante la actitud del conductor y pidieron una pronta intervención de las autoridades. La Policía Nacional ya ha iniciado las investigaciones.

