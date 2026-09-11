Agentes de la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS) Chincha, a través de la Comisaría de Pueblo Nuevo, capturaron a un hombre de 29 años, identificado con las iniciales L.A.Q., quien registraba una orden de captura vigente por el delito de violación sexual de menor de edad.

Acción policial

La intervención se desarrolló durante un operativo de control de identidad en las inmediaciones del puente Loreto, en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha. Tras verificar sus datos en los sistemas policiales, los agentes confirmaron que el intervenido era requerido por la justicia.

Según la información policial, la requisitoria fue solicitada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chincha, debido a una investigación relacionada con el mencionado delito.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias correspondientes y determinar su situación jurídica.

La DIVOPUS Chincha y la Comisaría de Pueblo Nuevo señalaron que continuarán realizando operativos de control e identificación con el objetivo de ubicar y poner a disposición de la justicia a personas que registren requisitorias vigentes.

Requisitoriado por microproducción

En tanto, otra intervención policial permitió ubicar a ciudadano solicitado por la justicia por el presunto delito de microcomercialización o microproducción.

En el marco de las acciones permanentes destinadas a fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir hechos delictivos, personal policial de la SECOPESP – Escuadrón Verde – Grupo Terna de la Región Policial Ica ejecutó el operativo policial denominado “Control Territorial”, obteniendo resultado positivo.

La intervención se realizó el día 09 de setiembre de 2026, en inmediaciones de la prolongación Castrovirreyna con avenida Jorge Chávez, referencia grifo Los Patos, provincia de Ica.

Durante el operativo, los efectivos policiales intervinieron a la persona identificada con las iniciales J.J.M.C. (40), quien al ser consultado en el sistema policial correspondiente registró una requisitoria vigente tipo captura, solicitada por el Juzgado Penal Unipersonal de Ica, por el presunto delito de microcomercialización o microproducción.

Ante esta situación, el intervenido fue detenido y trasladado a la dependencia policial correspondiente, siendo puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con las diligencias establecidas conforme a ley.

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