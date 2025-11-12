El Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Pueblo Nuevo – Chincha a cargo del magistrado Luis Armando Gutiérrez Fajardo, dispuso 12 meses de prisión preventiva, contra el efectivo policial Erick Jhonatan Moreyra Bendezú, investigado por el presunto delito Contra la Administración Pública en la modalidad de Cohecho Pasivo Propio en el ejercicio de la función policial.

Grave delito

La medida fue adoptada tras la solicitud de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica – Sub Sede Chincha. Cabe señalar que, el ilícito penal, se halla previsto y sancionado en el artículo 395-A del Código Penal.

Según la denuncia, el efectivo policial Erick Jhonatan Moreyra Bendezú habría solicitado un soborno de S/.200 al ciudadano Diego Vladimir Martínez Lanza para evitar una papeleta y la intervención de su moto lineal. El hecho se habría producido el 7 de noviembre de 2025, en el peaje de Hawái - Chincha, mientras el investigado cumplía funciones en el Departamento Desconcentrado de Protección de Carreteras Chincha - Ica.

Ante la imposibilidad de entregar el monto requerido, el denunciante habría conseguido 50 soles y realizado un yapeo, tras lo cual el policía le habría permitido retirarse, advirtiéndole que mantuviera sus documentos en regla.

Asimismo, el denunciante señaló que no era la primera vez que enfrentaba una situación similar con el mismo efectivo, pues aproximadamente un año atrás también habría sido abordado y posteriormente contactado mediante mensajes de WhatsApp, donde se le exigían nuevas dádivas (jabas de huevo).

Con esta decisión, la Corte Superior de Justicia de Ica, reafirma su compromiso de garantizar la legalidad y combatir la corrupción, asegurando procesos transparentes y respetuosos del debido proceso. La CSJ-Ica recuerda que, cobrar coimas o sobornos es una práctica ilegal y reprochable que vulnera la confianza ciudadana y los principios de integridad en la función pública, reafirmando así su rol en la defensa de la justicia y en la sanción de actos de corrupción que atentan contra la sociedad.

