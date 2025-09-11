Un efectivo policial de la Sección Tránsito de Chincha fue detenido por personal de Anticorrupción tras una denuncia ingresada por presunto pedido de coima.

Conductor denunció

Se trata del suboficial Roberto Ruiz, quien estaba asignado al cuadrante de la plaza de armas de la ciudad. La acusación surge por un transportista al que se habría solicitado dinero para no internar su vehículo en el Depósito Municipal.

El martes el equipo de Anticorrupción llegó a la provincia de Chincha para detener al efectivo y continuar con las investigaciones.

Ruiz hasta hace unos meses prestaba servicio motorizado en Tránsito y desde semanas atrás paso a labor por el perímetro de la plaza de la provincia. En esas circunstancias es que habría realizado la intervención al conductor que optó por denuncia la presunta solicitud de dinero.

