El Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios obtuvo una sentencia condenatoria de cinco años de pena privativa de libertad suspendida contra un agente de la PNP Roberto Carlos Ruiz Pérez, por el delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, en perjuicio del Estado Peruano, representado por la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Chincha.

Delito de corrupción

La fiscal a cargo de la investigación, Rosmely Guillén Cortez, fundamentó el requerimiento de incoación del proceso inmediato durante la audiencia, logrando que el imputado reconozca los cargos y se someta a la terminación anticipada del proceso.

La sentencia, dictada por el Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Chincha, establece que la pena suspendida debe ser cumplida bajo estrictas reglas de conducta. De incumplirlas, se procederá a revocar la suspensión y convertirla en pena efectiva con reclusión en un establecimiento penitenciario.

Además de la condena, se fijó una reparación civil de S/ 5000 a favor de la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada del Distrito Judicial de Ica.

Como parte de las penas accesorias, el sentenciado fue inhabilitado para el ejercicio de la función pública y función policial, con lo que dejará de pertenecer a las filas policiales.

La investigación detalla que el hecho ocurrió el 9 de setiembre de 2025. En su condición de efectivo policial de patrullaje a pie (UTSEVI PNP), Roberto Carlos Ruiz Pérez, solicitó directamente a un conductor de ómnibus una dádiva de 200 soles. El objetivo era no imponerle una papeleta de infracción de tránsito por circular en zona restringida (Plaza de Armas de Chincha), evitar el internamiento del vehículo (placa C3Z-966) en el depósito municipal y devolverle sus documentos.

