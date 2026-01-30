Las familias de la zona alta de Pueblo Nuevo y Chincha Alta contarán con servicio de agua potable y alcantarillado. El vicegobernador regional de Ica, Washington Sotelo Luna manifestó que son cerca de 20 asentamientos humanos los que se beneficiarán con la obra que ejecuta el Gobierno Regional de Ica.

“He podido verificar el avance de los trabajos desde el lugar de la captación hasta la distribución que será en beneficio de la población”, dijo.

Familias beneficiadas

Sotelo precisó que la captación será desde el río, contando con sistema propio de galería filtrante y no afectará el abastecimiento de la ciudad. “Del 100 % del agua que se va captar para las familias de la zona alta habrá un excedente que podría usarse para Chincha Cercado y distritos”, señaló. Agregó que para el descargue de las aguas residuales también será con instalación independiente hasta la poza de oxidación.

El vicegobernador aseguró que con esta obra cientos de familias que viven en los asentamientos humanos como 15 de Agosto, Señor de los Milagros, Las Rocas y otros tendrán agua potable en sus viviendas. “Las personas que viven en estos poblados tendrán una mejor calidad de vida y concluido el proyecto podrán desarrollarse otros para seguir cerrando brechas”, manifestó la autoridad regional.

