A menos de un mes para el inicio del año escolar 2026 hay nueve instituciones educativas en la provincia de Chincha que se han quedado sin vacantes para recibir a los estudiantes que este año ingresan al primer grado del nivel secundaria. Esta problemática está dejando a 383 alumnos en riesgo de no estudiar. Para evitar este escenario hacen falta más docentes, así como infraestructura.

Problemática educativa

Entre los locales escolares que ya no pueden atender las solicitudes de los padres de familia que buscan una vacante para sus hijos, figuran las escuelas Simón Bolívar (Sunampe), Nuestra Señora del Carmen (El Carmen), además de San Agustín, Próceres de la Independencia, ambos en Chincha Alta y otros. De continuar esta situación los menores que ya concluyeron su aprendizaje en primaria no podrán avanzar al siguiente nivel.

El director de la Unidad de Gestión Educativa Local, Wilbert Torres Matías, manifestó que se sostendrá reunión con funcionarios de la Dirección Regional de Educación para que puedan facilitar horas. La siguiente gestión es ante el Ministerio de Educación “para poder completar esas horas y abrir vacantes para primer año de secundaria. Esperemos que puedan hacer eco porque ningún alumno se puede quedar sin estudiar”, dijo.

De prosperar todo ello el otro reto es conseguir las aulas para las sesiones de aprendizaje de los menores. En ese extremo hay directores de colegios que están liberando el ambiente que utilizan como dirección para ser puesta al servicio de la educación de los futuros alumnos. “Los directores están saliendo de sus oficinas, habilitando en algunos casos ambientes para poder albergar a los niños” ante una posible ampliación de vacantes.

Esta no es la primera vez que surge la problemática relacionada con la meta de atención en las escuelas de la provincia de Chincha. El año pasado fue necesario la apertura de más aulas para no afectar la educación de la población estudiantil. “La UGEL con la gestión ante la DREI y el Minedu viene aperturando más aulas, y es algo atípico que se incremente la población escolar en el nivel secundario, pero tenemos que atenderlo”, aseveró Wilber Torres.

EL DATO: La primera semana del mes de enero en los exteriores del colegio Andrés Avelino Cáceres padres de familia formaron extensas colas para conseguir vacante para el ingreso de sus hijos al primer año de secundaria.

VIDEO RECOMENDADO