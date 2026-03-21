En la av. Santos Nagaro, en Chincha Alta, se puso en marcha el cerco epidemiológico para prevenir y controlar la propagación del dengue transmitido por el Aedes aegypti. Personal del hospital San José comenzó a recorrer las casas, negocios y otros establecimientos en búsqueda de casos febriles. La medida surge luego de la identificación de un caso sospechoso de esta enfermedad que puede causar hasta la muerte.

Resultado de laboratorio

En el nosocomio están a la espera del resultado de laboratorio de la muestra realizada al paciente que presenta síntomas que podrían estar relacionados con el dengue. No obstante, de manera preventiva se realiza la inspección de los recipientes que las familias de Santos Nagaro utilizan para almacenar agua. Con ello se prevé identificar y eliminar los criaderos del mosquito transmisor, además de orientar a la población sobre las medidas que deben seguir.

Los brigadistas aprovechan estas visitas para la búsqueda de personas con síntomas de fiebre a fin de descartar si el malestar es por causa de dengue. Como parte del cerco epidemiológico se recomienda a la población eliminar los objetos inservibles que podrían convertirse en criaderos del zancudo, mantener los hogares limpios y ordenados, así como permitir el ingreso del personal de salud que recorre el sector debidamente identificado.

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