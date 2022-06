Chincha: Chófer se estrella contra vivienda por evitar robo de su vehículo.

Un hombre que estaba acompañado de su pareja fue amenazado con arma de fuego y tuvo que realizar una maniobra evasiva para evitar ser atacado por una banda criminal. La noche del miércoles último el propietario del auto de placa de rodaje BYR-097 se vio frente a tres asaltantes que tenían la intención de llevarse su unidad. El hecho se registró en la primera cuadra de la Av. Centenario en el distrito de Grocio Prado.

Una cámara de seguridad captó el preciso momento en que se produce este ataque. La víctima llega a la zona antes indicada para dejar a un familiar; una madre y su menor hijo. Las imágenes muestran que ella baja y enseguida aparece un mototaxi de color azul, que se coloca raudamente cerrando el paso de la avenida. De este motorizado descienden tres sujetos que se lanzan contra el chófer del automóvil.

El hombre al volante se da cuenta de la presencia de los facinerosos y pone en marcha de reversa su unidad, mientras los delincuentes amenazaban con el ademán de disparar con arma de fuego. Los hampones intentaron frenar a su ocasional víctima, pero no lo lograron. El auto terminó empotrado en una vivienda de la zona. Con esta maniobra se frustró el asalto y robo del vehículo, valorizado en más de 30 mil soles.

Susto de propietarios

Los propietarios de la casa donde quedó el auto por fortuna no resultaron con lesiones, y sólo se registró daños materiales. Vecinos solicitaron apoyo a la policía y serenazgo de la jurisdicción, que trasladaron al chófer que viajaba con su pareja a la delegación para las diligencias correspondientes. La unidad de esta persona fue sacada de la sala del predio y llevada a la comisaría distrital.

Pero, este no es el único intento de robo de vehículo registrado esta semana. En la víspera dos sujetos interceptaron a un empresario local para despojarlo de su camioneta Hilux. La víctima Jhonatan Fidel A.H. terminó con una herida de bala en el brazo. No obstante, no se dejó robar. Los vecinos de la urbanización Oliva Razzeto comunicaron lo sucedido a la comisaría de Pueblo Nuevo para el inicio de las investigaciones.

Este año hay cerca de 10 hechos similares que se han suscitado en Chincha contra los propietarios de vehículos modernos, como lo ocurrido en el sector de Condorillo con el empresario Mario Guerra quien el hampa a mano armada quitó su Hilux en enero. Al mes siguiente una joven que conducía una camioneta L200 fue atacada por inmediaciones de la primera entrada de San Agustín. En ambos casos se empleó la misma modalidad: un auto cierra el paso y aparecen los feroces asaltantes.