Una máquina de hacer goles. Aunque la Selección de Francia no pudo subirse al podio tras caer 4-6 ante Inglaterra, Kylian Mbappé se encargó de estampar su nombre en las páginas doradas del Mundial 2026.

El atacante del Real Madrid se despachó con un espectacular doblete en Miami, alcanzando los 10 goles en la presente edición y escalando a la cima de la tabla de artilleros en solitario. Sumado a ello, mantiene cuatro asistencias.

Con estas dos anotaciones ante Inglaterra, Mbappé rompió el empate de 8 goles que mantenía con Lionel Messi. No obstante, el capitán argentino tendrá la oportunidad de responder este domingo 19 de julio en la gran final ante España, en el Estadio de Nueva Jersey.

No obstante, la tarea no será sencilla para Messi, ya que Mbappé no solo le saca dos goles de ventaja, sino que además se convirtió oficialmente en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo al registrar un total de 22 anotaciones a lo largo de su carrera.

TABLA DE GOLEADORES DEL MUNDIAL 2026

JUGADORES GOLES ASISTENCIA Kylian Mbappé (Francia) 10 4 Lionel Messi (Argentina) 8 4 Jude Bellingham (Inglaterra) 7 1 Erling Haaland (Noruega) 7 0 Ousmane Dembélé (Francia) 6 2 Harry Kane (Inglaterra) 6 1 Mikel Oyarzabal (España) 5 1 Ismalia Sarr (Senegal) 4 1 Julián Quiñones (México) 4 1 Vinícius Jr. (Brasil) 4 1