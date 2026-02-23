La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) calificó a las principales playas de la provincia de Chincha como no saludables. Los balnearios Las Totoritas, El Socorro, Lurinchincha, Las Violetas y Cruz Verde superaron la evaluación en calidad microbiológica y disponibilidad de servicios higiénicos, pero no aprobaron en calidad de limpieza al evidenciarse residuos sólidos.

Residuos en área

Durante la inspección a Las Violetas, El Socorro y Cruz Verde, todas ubicadas en la jurisdicción municipal de Tambo de Mora, se observó que contaban con recipientes para el arrojo de basura. No obstante, había residuos municipales en las playas. Igual escenario fue en Lurinchincha, ubicado en Chincha Baja y Las Totoritas del distrito de Grocio Prado. Por ello cuentan con bandera de no saludable.

Cabe indicar que en la mayoría de estos balnearios se han conformado asociaciones para el sostenimiento del lugar. Sin embargo, no han logrado mantener la limpieza para calificar como playa saludable, además de cuestionamientos surgidos por la colocación desmedida de sombrillas, con fines de alquiler, en la orilla de mar, imposibilitando que los visitantes puedan hacer uso de espacios libres.

