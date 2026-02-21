La situación en el litoral de Pisco es crítica y genera creciente preocupación. El más reciente reporte de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) confirma que, de todas las playas del litoral pisqueño, únicamente dos mantienen la calificación de saludables: Yumaque y Lagunillas, ambas dentro de la Reserva Nacional de Paracas. El resto del borde costero presenta observaciones sanitarias que evidencian abandono, falta de mantenimiento y una gestión ambiental insuficiente.

Contaminación en el mar

Playas emblemáticas como Malecón Miranda, San Andrés, El Chaco en Paracas, La Mina, La Cruz y Leticia figuran como no saludables, reflejando una realidad que no puede seguir siendo minimizada. En varios de estos espacios se observa acumulación de residuos sólidos, deficiente limpieza de la arena y escasa fiscalización.

La falta de un trabajo permanente y articulado por parte de las autoridades municipales ha permitido que el deterioro avance, afectando no solo el ecosistema marino, sino también la salud pública y la imagen turística de la provincia

Más grave aún es la ausencia de campañas sostenidas de educación y concientización ambiental dirigidas a la ciudadanía. No se percibe una estrategia constante que fomente el cuidado del litoral ni una presencia activa de las instituciones municipales promoviendo cultura ambiental. La consecuencia es evidente: basura abandonada en la arena, desperdicios flotando en la orilla y visitantes que, ante la falta de control y orientación, repiten prácticas que dañan el entorno natural

Resulta alarmante que las únicas playas que hoy conservan estándares adecuados se encuentren dentro de un área natural protegida, donde existen reglas claras y supervisión constante.

