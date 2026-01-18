La provincia de Pisco atraviesa una grave y preocupante crisis ambiental en su litoral, al registrarse que solo tres playas son consideradas saludables, mientras que seis han sido declaradas no aptas para el uso recreativo, de acuerdo con el más reciente informe sanitario remitido a la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa).

La situación genera especial alarma debido a que entre las playas observadas se encuentran balnearios emblemáticos y de alta afluencia turística como La Mina, ubicada dentro de la Reserva Nacional de Paracas, además de El Chaco, San Andrés, La Cruz, Malecón Miranda y Leticia.

Informe de Digesa

La Unidad Ejecutora N° 404 Hospital San Juan de Dios de Pisco, mediante su Oficina de Salud Ambiental, informó que la evaluación sanitaria concluyó que las playas, El Chaco (Paracas), La Mina (RNP), San Andrés (distrito de San Andrés), La Cruz, Malecón Miranda y Leticia (Pisco) no reúnen las condiciones mínimas de seguridad sanitaria para el baño y la recreación. Estos resultados, oficialmente reportados a Digesa, evidencian un deterioro sostenido de la calidad ambiental del litoral pisqueño.

Según el informe técnico, las observaciones son reiterativas y críticas: deficiente limpieza, acumulación persistente de residuos sólidos y ausencia o precariedad de servicios higiénicos, factores que representan un riesgo directo para la salud de los bañistas.

Aunque en determinados momentos la calidad del agua de mar puede cumplir con los parámetros microbiológicos, las condiciones generales del entorno convierten a estas playas en espacios inseguros para el público.

