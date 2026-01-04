La organización no gubernamental ACOREMA se pronunció públicamente ante la crítica situación ambiental que atraviesan las playas de la provincia de Pisco, las cuales se encuentran seriamente afectadas por la acumulación de residuos sólidos.

La ONG advirtió la falta de implementación de un plan efectivo de reducción de desechos, especialmente durante la temporada de verano, y exhortó a las autoridades a asumir con seriedad la protección del litoral y los ecosistemas costeros.

Playas sucias

En ese sentido, ACOREMA hizo un llamado a las autoridades de la Municipalidad Provincial de Pisco para que se implemente de manera inmediata el Plan Verano 2026, el cual debe contemplar acciones integrales de limpieza, manejo adecuado de residuos y protección de playas y humedales costeros. Asimismo, se destacó la necesidad de campañas de sensibilización ciudadana que promuevan normas básicas de convivencia y respeto por los espacios públicos y el medio ambiente.

El biólogo Julio Reyes, representante de ACOREMA, señaló que la falta de planificación y prevención ha generado un impacto ambiental significativo. “No se trata solo de limpiar después, sino de prevenir la contaminación mediante un plan claro de reducción de desechos, con contenedores adecuados, personal permanente y educación ambiental para la población”, manifestó. Añadió que la acumulación de residuos afecta directamente la biodiversidad marina y pone en riesgo la salud de las personas que acuden a las playas.

Estas son las playas más cercanas al centro de la ciudad, especialmente el sector conocido como Pisco Playa, presentan un panorama desolador en los primeros días del año. Lo que debería ser un paisaje natural de arena y mar se ha convertido en extensos basurales con plásticos, envases y restos de alimentos, situación que perjudica gravemente la imagen turística de Pisco, considerado uno de los destinos más importantes del litoral sur del país.

Finalmente, ACOREMA y los vecinos de la zona reiteraron su llamado urgente a las autoridades para ejecutar un plan inmediato de limpieza y gestión de residuos en toda la ribera norte y sur de Pisco.

A esta problemática se suma la reciente calificación de las playas Leticia y La Cruz como no saludables por DIGESA, lo que agrava la percepción negativa del destino y refuerza la necesidad de acciones concretas y sostenidas para la recuperación ambiental de las playas pisqueñas.

Al cierre de esta edición mediante redes sociales la municipalidad informaba de la reciente instalación de baños químicos en la ribera de playa.

