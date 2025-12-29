Llegó el verano y cada vez más personas concurren a las playas de la provincia de Chincha. Sin embargo, no todas están en condición de saludable. Según el último reporte de la Dirección General de Salud Ambiental de los cinco balnearios, que son ampliamente visitados por los bañistas, solo tres cumplen con todas las calificaciones y las otras dos no, obteniendo el rótulo de no saludable por problemas en calidad de limpieza.

Calificación de no saludable

El personal de este organismo, adscrito al ministerio de Salud, acudió a la playa de Lurinchincha, la cual es la más visitada en la jurisdicción del distrito de Chincha Baja. El lugar cuenta con calidad microbiológica, hay presencia de servicios higiénicos, pero lo que no llegaron a superar es la calidad de limpieza, por la presencia de residuos en la arena. Por tanto, al balneario corresponde la bandera roja de no saludable.

Otro lugar inspeccionado fue Cruz Verde, en la localidad de Tambo de Mora. El área con vista al denominado muelle nuevo supera la calidad microbiológica, y de acuerdo a la información oficial no sucede lo mismo en la evaluación a la calidad de limpieza y presencia de baños. En consecuencia, el balneario comienza la temporada con la calificación de no saludable tras la observación realizada en la víspera.

Los balnearios que sí superaron la inspección son Las Totoritas, en el distrito de Grocio Prado, que recibe a miles de veraneantes los fines de semana. La playa ofrece calidad microbiológica, limpieza y cuenta con servicios higiénicos. En la misma condición se encuentra El Socorro (Tambo de Mora), que en cada temporada viene creciendo para atender a sus visitantes, y Las Violetas, en la misma localidad, completan las playas saludables.

Con relación a las piscinas que están en funcionamiento en la provincia y que también son el centro de atención de los visitantes no existe información actualizada sobre las condiciones en la que se encuentran. La última data es del mes de marzo de este año y advierte en varios casos que falta calidad microbiológica, equipamiento e instalaciones, así como también calidad de limpieza, por lo que su rótulo es no saludable.

EL DATO: Las Totoritas, Las Violetas y Lurinchincha fueron las más concurridas en la temporada anterior. En este verano, cada fin de semana se va incrementado el número de visitantes que provienen de distintas ciudades para conocer las playas de Chincha.

