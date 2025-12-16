Comenzó la temporada de verano y miles de familias ya acuden a las diferentes playas del litoral arequipeño para relajarse durante en vacaciones, no obstante, deben verificar que cuente con el distintivo de playa saludable, a fin de evitar riesgos en la salud.

CALIDAD DE PLAYAS

Tras una evaluación de la Gerencia Regional de Salud, el gerente Walther Oporto declaró que 16 playas de Islay y Camaná están en óptimas condiciones y son aptas para recibir a los veraneantes. El funcionario confirmó que estos balnearios cumplen con las tres condiciones sanitarias.

Este lunes, Oporto llegó hasta Mollendo (Islay), donde junto a autoridades locales realizó el izamiento de la bandera azul, distintivo que acredita a una playa como saludable. En esta provincia, son 10 playas consideradas aptas, donde se esperan más de 300 mil visitantes.

Asimismo, el alcalde provincial, Richard Ale, mencionó que el verano 2026 se implementará un tractor para remover la arena y más de 300 cámaras de seguridad no solo en el litoral, sino en toda la jurisdicción. Por su parte, aseguró que la actividad económica generada en las playas supera a la minería.

Posteriormente, se trasladó al distrito de Samuel Pastor (Camaná) para cumplir con el mismo procedimiento. En esta jurisdicción, dio la conformidad en 6 playas, donde se estima la llegada de 400 mil veraneantes, considerando el litoral de Caravelí. “Las playas son para el esparcimiento de la familia, no para consumir alcohol en exceso o actos indebidos”, mencionó.

Sin embargo, algunas playas de Caravelí aún presentan deficiencias y requieren mejorar sus condiciones.

Emiliana Aro Retamozo, directora ejecutiva de Salud Ambiental de la GERESA, explicó que las playas deben cumplir tres criterios; calidad microbiológica del agua, adecuada limpieza del litoral y presencia de servicios higiénicos para los usuarios.

ALERTA EPIDEMIOLÓGICA

Sobre la alerta por la gripe A H3N2, el director de la Red de Salud Islay, Humberto Araujo, dijo que se reforzó el abastecimiento de medicamentos y control en puntos clave.