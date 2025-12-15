Los pobladores del distrito de Achoma, en la provincia de Caylloma, están consumiendo agua contaminada que no cumple con los estándares de calidad para uso humano, revela un informe de Contraloría.

Detectaron niveles de turbidez de hasta 16.3 NTU en reservorios y viviendas, cuando el límite máximo permitido es de 5 NTU, lo que evidencia presencia de sólidos suspendidos en el agua, los cuales reducen la efectividad del cloro y permiten la posible supervivencia de microorganismos patógenos.

PROBLEMA

El informe N.º 017-2025-CG/0357-SVC advierte que una de las principales causas es la ausencia de un desarenador en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), esto facilita el ingreso de arena y partículas al sistema, incrementando la turbidez y elevando los costos de operación y mantenimiento.

A ello se suma un proceso de cloración deficiente, debido a que una de las dos casetas de cloración se encuentra inoperativa. Las mediciones arrojaron niveles irregulares de cloro, incluso por debajo del mínimo exigido, como en el reservorio principal, donde se registró 0.26 mg/L, cuando la norma establece un mínimo de 0.5 mg/L.

La situación también alcanza al sistema de aguas residuales. En la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), la Contraloría detectó humedad en las paredes del tanque Imhoff lo que podría generar el deterioro pronto de la infraestructura.