Un brote de brucelosis bovina fue detectado en el distrito de Majes, provincia de Caylloma, donde aproximadamente 170 vacunos permanecen bajo cerco epidemiológico, informó Gianni Simoni, vicepresidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep). Los animales no pueden movilizarse hasta concluir las evaluaciones.

El vicepresidente de Agalep atribuyó el origen del brote a deficiencias en la fiscalización. “No es un tema de alarma para la población, es un tema de descuido de las autoridades. Aquí intervienen Digesa, Senasa y las municipalidades, que debieron reforzar los controles para evitar el ingreso de animales sin certificación sanitaria”, sostuvo.

PROTOCOLO

Simoni precisó que el brote no se limita únicamente a Majes. Indicó que también se detectó un foco en San Camilo, distrito de La Joya, donde los animales ya fueron beneficiados; sin embargo, remarcó que el principal foco de infección y control actualmente se concentra en el sector de Pedregal–Majes, específicamente en el camal de La Colina.

El dirigente explicó que el protocolo sanitario contempla dos pruebas: la de Rosa de Bengala, con una sensibilidad del 70%, y la prueba confirmatoria de ELISA, que alcanza una efectividad del 99%. “Una vez que la prueba de ELISA sale positiva, por ley el animal tiene que ir directamente a camal”, precisó.

Respecto al riesgo para la población, Simoni pidió no generar alarma y remarcó que el consumo de productos industrializados es seguro. “El 95% de la población consume leche procesada, la cual pasa por procesos térmicos superiores a los 100 grados, eliminando la bacteria”, afirmó, añadiendo que la carne bien cocida también es apta para el consumo humano.