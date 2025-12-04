Pese a que el Ministerio de Cultura encargó a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa que inicie trabajos de protección del Paisaje Arqueológico del Cerro Mal Paso ubicado en el distrito de Mollebaya, los canteros continúan destruyendo rocas a punta del cincel y combos para extraer piedra laja. Lamentablemente están depredando una zona donde existen petroglifos que datan de 1100 a 1500 D.C.

El 22 de noviembre salió publicado en el diario El Peruano la Resolución Directoral N.º 00427-2025-DGPA-VMPCIC/MC del Ministerio de Cultura que dispone, por un plazo de dos años, la Protección Provicional del Paisaje Arqueológico Petroglifos Cerro Mal Paso, ubicado en el distrito de Mollebaya. “Es hasta el momento, solo letra muerta”, señala el gestor cultural Iván Contreras.

En el informe presentado en setiembre último por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa se afirma que el paisaje arqueológico y los petroglifos vienen sufriendo daño constante por efectos de la naturaleza, el crecimiento urbano y actos de vandalismo, “no señala nada sobre la presencia de canteros que han tenido tiempo de habilitar una vía carrozable que se introduce en el cerro para sacar la piedra laja en pequeños volquetes”, apuntó.

Nadie puede decir a ciencia cierta si en las cientos de rocas destruidas no habían petroglifos y nadie lo sabrá; pero el hecho es que lo que está pasando en el Cerro Mal Paso es un ejemplo de lo sucede en varios otros lugares arqueológicos de Arequipa que están cediendo al crecimiento urbano y van camino a desaparecer.

Contreras señala que en las faldas de la zona norte del Mal Paso se asentó hace algunos años la asociación de vivienda Jirihuaya, El Tejar de Mollebaya. Crece cada vez más, y anima a otras asociaciones a tomar por asalto otros cerros que están perdiendo su paisaje árido por el de trazos de vías carrozables y lotes levantados con bloquetas con techo de calamina.

Existen algunos petroglifos que se encuentran ubicados cerca de la cumbre y otros están ocultos en la maleza, pero cada día que pasa sienten más fuerte el sonido del cincel resquebrajando la roca.

Extraen piedra laja. Foto: Iván Contreras.

Los canteros destruyen rocas. Foto: Ivan Contreras.

Destruyen rocas a punta del cincel y combo. Foto: Iván Contreras.