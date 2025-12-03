La ciudad celebró ayer 25 años desde inscripción del Centro Histórico como Patrimonio Cultural de la Humanidad, declarado por la UNESCO en el año 2001. Y es que el entorno monumental, arquitectura y paisajes, hacen de esta parte de la ciudad un ejemplo excepcional de asentamiento colonial, lo que le ha valido la admiración de propios y extraños.

Sin embargo, pese a que en los últimos 10 años han comenzado acciones para la conservación y restauración de fachadas y plazas, la tarea no ha sido lo suficientemente efectiva como para evitar el deterioro de numerosas casonas y monumentos, entre otras cosas, debido a la ausencia de control suficiente para evitar esta depredación y, por la falta de cuidado de los propietarios de estas edificaciones.

ACCIONES

A decir del gerente del Centro Histórico, Gabriel Damiani Lazo, hace falta que los habitantes se involucren en esta tarea, no solo para mantener el ornato, sino para consolidar la identidad de la ciudad en la nueva sociedad que se construye.

Hace unos meses, la Municipalidad Provincial de Arequipa presentó un estudio respecto a la conformación de la ciudad, determinando que más de la mita de los habitantes son migrantes o descendientes de ellos. Esto ha dado una nueva composición poblacional que requiere ser incorporada a las acciones de conservación y revaloración del Centro Histórico.

En estos 25 años de la declaración, este deberá ser el principal objetivo, como lo es, además, la identificación de los planes municipales hacia el quinto centenario de Arequipa.

Casona de sillar. Foto: MPA

Vista panorámica desde el puente Fierro. Foto: MPA.

Templo en el Centro Histórico de Arequipa. Foto: MPA.

Plaza San Francisco. Foto: MPA.