El Ministerio de Salud (Minsa) declaró alerta epidemiológica a nivel nacional como medida preventiva ante el incremento de viajes internacionales, movilización interna y aglomeraciones propias de las festividades de fin de año.

Mediante un comunicado oficial, el Minsa advirtió sobre el riesgo de introducción y diseminación de la influenza A (H3N2) subclado K y el sarampión, por lo que dispuso reforzar las acciones de vigilancia y control en todos los establecimientos públicos y privados del Perú.

Entre las acciones a implementar están la vigilancia epidemiológica, laboratorio, inmunizaciones, comunicación, promoción de la salud y operaciones en salud, con el objetivo de garantizar una respuesta oportuna del sistema sanitario.

Asimismo, el sector salud exhortó a la población a mantener actualizado su esquema de vacunación, especialmente contra el sarampión, adoptar medidas de prevención frente a infecciones respiratorias y acudir al establecimiento de salud más cercano ante la presencia de síntomas.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo instó al Minsa a establecer puntos de control en aeropuertos y terminales terrestres, especialmente en el caso de viajeros llegados de Europa y Estados Unidos.

Como se conoce, el denominado Viejo Continente y el país norteamericano son dos de los territorios más afectados por el brote de esta gripe.

Asimismo, el último viernes, el ministro de Salud, Luis Quiroz, mencionó que la variante de la influenza H3N2, el cual ha generado un aumento de casos en países del hemisferio norte, no representa un riesgo mayor para el Perú.

