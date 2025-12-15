El ministro del Ambiente, Miguel Ángel Espichán, lanzó este fin de semana en el distrito de La Punta la campaña nacional “Salvaplayas 2026”, una iniciativa clave para promover playas limpias, seguras, ordenadas y sostenibles en todo el litoral peruano.

La ceremonia, realizada frente al mar de Grau, reunió a vecinos, autoridades locales y promotores. Espichán enfatizó que el éxito radica no en la cantidad de residuos recolectados, sino en el cambio de hábitos ciudadanos, instando a rechazar plásticos de un solo uso como bolsas, cañitas y tecnopor en favor de materiales reutilizables.

El evento incluyó la juramentación del Escuadrón Salvaplayas y la develación de un mural en el malecón Pardo, una de las playas distinguidas por el Minam, donde el distrito destaca por sus altos estándares ambientales en Cantolao y Malecón Pardo.

El alcalde Ramón Ricardo Garay León respaldó la iniciativa, recordando que esta distinción es fruto de años de esfuerzo conjunto entre autoridades y vecinos, y reafirmó el compromiso local con la conservación costera como modelo replicable a nivel nacional.

Espichán alertó sobre la generación de más de 886 toneladas de residuos anuales en Perú, de las cuales solo el 10% se recicla, con el resto contaminando botaderos, mares y amenazando a más de 3.800 especies marinas por microplásticos.

De acuerdo a un reporte de Canal N, la campaña se activó en 11 regiones litorales como Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Arequipa y Tacna, mediante jornadas de educación ambiental impulsadas por el programa EDUCA del Minam, que involucra a gobiernos locales, organizaciones civiles y promotores.