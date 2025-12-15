El ciudadano neerlandes, Joran van der Sloot, quien permanece recluido en el penal de Challapalca, reveló en una entrevista con Panorama que intentó quitarse la vida en medio de un cuadro depresivo causado por su aislamiento. El asesino de la joven peruana Stephany Flores Ramírez sostuvo que su situación emocional se ha deteriorado desde su traslado a dicho establecimiento de máxima seguridad.​

Según su testimonio, en la actualidad atraviesa problemas de salud mental. Además, indicó que la imposibilidad de mantener cercanía con sus seres queridos ha sido un factor determinante en su crisis.

​“Estaba muy deprimido, como saben soy paciente psiquiátrico. Cada día yo veo que para nosotros los internos la situación está peor acá. Uno no puede estar con su familia”, declaró ante las cámaras del programa.​

Confiesa cambio religioso

Días antes de atentar contra su vida, Van der Sloot accedió a otra entrevista en la que afirmó haber encontrado su tranquilidad tras convertise al cristianismo. Asimismo, aseguró que mantiene buena conducta al interior del penal y que sus sanciones estarían vinculadas únicamente a infracciones menores.​

“Nunca he sido agresivo, nunca he causado problemas. Toda mi subida acá a Challapalca ha sido por temas de posesión indebida de celular”, sostuvo el recluso.

El sábado 13 de diciembre, el personal penitenciario de Challapalca encontró a Van der Sloot colgado de una tira hecha con su propia colcha en el interior de su celda. En esa línea, se activó de inmediato el protocolo de emergencia y el interno fue atendido por personal médico.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó el incidente mediante un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, en el que precisó que el recluso se encuentra en estado de salud estable tras recibir los primeros auxilios. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también informó sobre el suceso y ratificó que el personal del INPE actuó de manera inmediata para evitar que el intento de suicidio se consumara.

¿Por qué Van der Sloot cumple condena en Perú?

Como se recuerda, Van der Sloot fue condenado a 28 años de prisión por el asesinato de la joven peruana Stephany Flores Ramírez, ocurrido en 2010 en un hotel de Miraflores. El crimen se produjo cinco años después de que el ciudadano neerlandés fuera señalado como principal sospechoso en la desaparición de la estadounidense Natalee Holloway en Aruba, caso por el cual nunca fue condenado.​

Actualmente, cumple su sentencia en el penal de máxima seguridad de Challapalca, ubicado en la región Puno, donde permanece recluido desde su traslado a este establecimiento. Su caso continúa generando atención mediática tanto por la gravedad de los delitos que se le atribuyen como por los recientes incidentes ocurridos durante su reclusión.