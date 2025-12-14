Se encienden las luces y la alegría en Arequipa porque Diario Correo inicia con su sorteo navideño trayendo varios regalos para nuestros lectores y seguidores.

Entre los premios destacan las canastas repletas de productos gracias al Mercado mayorista Señor de Huanca, ubicado en la vía de Evitamiento en Cerro Colorado; así como el mercado El Palomar, Fundo Cabrerías y Clínica Dental Stetic Dents. Tampoco podemos dejar de mencionar las enormes bolsifrutas que llegan gracias a nuestros amigos del Mercado de Frutas de Río Seco. Para los más pequeños de la casa, juguetes gracias a los amigos del Centro Comercial Asia. También para aquellos que quieran un cambio de look , nuestros amigos de Mantra Spa lo harán posible, además de muchas sorpresas más.

PARTICIPACIÓN

Para participar en este sorteo lleno de espíritu navideño, solo debe buscar, llenar y depositar los cupones que aparecerán en la edición impresa del diario Correo Arequipa, del 15 al 22 de diciembre de 2025 , en el ánfora que estará instalada en calle La Merced 125, oficina 157, a media cuadra de la Plaza de Armas.

El gran sorteo se realizará el 22 de diciembre a las 12:00 horas, transmitido en vivo por el Facebook del diario, además que toda la lista de ganadores será publicado en la página web y en la edición impresa. Los afortunados ganadores deberán recoger su premio hasta el martes 23 de diciembre, portando su DNI, en el mismo local de depósito.