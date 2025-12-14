Se encienden las luces y la alegría en Arequipa porque Diario Correo inicia con su sorteo navideño trayendo varios regalos para nuestros lectores y seguidores.
Entre los premios destacan las canastas repletas de productos gracias al Mercado mayorista Señor de Huanca, ubicado en la vía de Evitamiento en Cerro Colorado; así como el mercado El Palomar, Fundo Cabrerías y Clínica Dental Stetic Dents. Tampoco podemos dejar de mencionar las enormes bolsifrutas que llegan gracias a nuestros amigos del Mercado de Frutas de Río Seco. Para los más pequeños de la casa, juguetes gracias a los amigos del Centro Comercial Asia. También para aquellos que quieran un cambio de look, nuestros amigos de Mantra Spa lo harán posible, además de muchas sorpresas más.
PARTICIPACIÓN
Para participar en este sorteo lleno de espíritu navideño, solo debe buscar, llenar y depositar los cupones que aparecerán en la edición impresa del diario Correo Arequipa, del 15 al 22 de diciembre de 2025, en el ánfora que estará instalada en calle La Merced 125, oficina 157, a media cuadra de la Plaza de Armas.
El gran sorteo se realizará el 22 de diciembre a las 12:00 horas, transmitido en vivo por el Facebook del diario, además que toda la lista de ganadores será publicado en la página web y en la edición impresa. Los afortunados ganadores deberán recoger su premio hasta el martes 23 de diciembre, portando su DNI, en el mismo local de depósito.