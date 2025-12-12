La Plaza de Armas de Arequipa se llenó de espíritu festivo y música con el inicio del Festival Nacional de Villancicos 2025, que durará hasta el 13 de diciembre, son 43 agrupaciones, coros y estudiantinas, incluyendo delegaciones de Arequipa y otras regiones del sur del país.

El festival destacó por la participación de numerosos coros escolares y ministerios de música, poniendo especial énfasis en las tradicionales adoraciones arequipeñas a cargo de niños adoradores de distritos como Sachaca y Cayma.

La jornada, también está marcada por la presentación de coros infantiles de Tacna, El Pedregal y Santa Rita de Siguas. Cabe resaltar que el personal de la comuna provincia de Arequipa, entregó chocolatada y panetón al público gracias al apoyo de auspiciadores, consolidando esta cita anual como una parte esencial del patrimonio cultural navideño de la ciudad.

Los escolares fueron los más entusiastas al momento de cantar diversos temas muy característicos de la Navidad.

Coro sinfónico por el Perú. Foto: Álvaro Figueroa/GEC.

Niños cantores de Characato. Foto: Álvaro Figueroa/GEC.

Sinfonía del corazón para todos los presentes. Foto: Álvaro Figueroa/GEC.

Colegio José de San Martín de Vallecito. Foto: Álvaro Figueroa/GEC.