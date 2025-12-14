Una presunta deflagración de gas en el Instituto Superior Tecnológico (IESTP) Contralmirante Manuel Villar Oliver, en Tumbes, dejó a un docente y seis estudiantes heridos. El hecho ocurrió cuando se realizaban prácticas rutinarias en el capot de un vehículo.

Sucede que el docente de Mecánica Automotriz explicaba a sus alumnos el funcionamiento de un motor de automóvil cuando una fuga de gas comenzó a expandirse. Minutos después, el gas se encendió y alcanzó a seis estudiantes.

Algunos alumnos quedaron envueltos por las llamas; uno de ellos se quitó el polo, mientras que otro trataba de apagar el fuego que estaba consumiendo su cabello. Cabe mencionar que el hecho sucedió en una zona abierta del taller.

El profesor y los estudiantes fueron auxiliados por sus compañeros y trasladados al centro de salud de Villa Zorritos. Dos de los heridos, que presentaban quemaduras en rostro, fueron evacuados de urgencia al hospital de Tumbes.

Según investigaciones, la deflagración se habría producido por una fuga de gas en el motor que se encontraba en reparación.

Al respecto, Jacinto Castillo, director del Instituto Superior Público, indicó que los estudiantes más afectados permanecen aún en el nosocomio en observación con diagnóstico estable, mientras que los demás alumnos fueron dados de alta.