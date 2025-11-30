El presidente José Jerí Oré supervisó hoy las acciones de seguridad y control migratorio en la frontera norte con Ecuador, en Tumbes, acompañado por el secretario general del Ministerio del Interior, Pedro Hernández.

Durante su visita al distrito de Aguas Verdes, verificó el despliegue policial, protocolos migratorios y puestos de vigilancia de la Policía Nacional del Perú (PNP), con énfasis en prevenir ingresos irregulares y actividades ilícitas.​

El recorrido incluyó la comisaría de Aguas Verdes y el puerto de Migraciones, donde se resaltó la coordinación entre PNP, Fuerzas Armadas y Superintendencia Nacional de Migraciones para un flujo migratorio más eficiente y seguro. Jerí reafirmó el compromiso gubernamental con mayor presencia policial, recursos tecnológicos y colaboración con Ecuador contra amenazas regionales, incluyendo migración ilegal y minería transfronteriza.​

Además, el mandatario José Jerí anunció que solicitará al Congreso priorizar una reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas resguarden permanentemente las fronteras, liberando a la PNP para seguridad interna, y propuso eliminar restricciones a inversiones extranjeras en los primeros 50 km fronterizos para impulsar la economía local.